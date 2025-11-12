Ухилянти ховалися у ніші для ковдр та багажу

На Львівщині поліцейські спільно з прикордонниками викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Польщі у пасажирських поїздах. Організаторами каналу виявилися двоє жителів Вінниччини, провідники поїзда, їх затримали. За даними ZAXID.NET, ухилянтів перевозили у поїзді «Запоріжжя-Перемишль».

Як повідомили у середу, 12 листопада, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та поліції Львівщини, двоє жителів Вінниччини віком 60 та 64 роки через особисті знайомства підшуковували клієнтів і пропонували незаконно перетнути кордон, сховавшись у відсіках пасажирських поїздів, що курсували з України до Польщі.

«Вони детально інструктували військовозобов’язаних, допомагали з маскуванням та надавали поради щодо проходження прикордонного контролю. За це брали 11 тис. доларів з особи. Оплату приймали як готівкою, так і на банківські картки», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Провідників поїзда затримали за переправлення ухилянтів

Під час перевірки одного з поїздів правоохоронці виявили чоловіка, який переховувався у ніші для зберігання ковдр. На нього склали адмінпротокол.

За інформацією ZAXID.NET, ухилянтів перевозили у поїзді «Запоріжжя-Перемишль». Обох організаторів затримали. За даними поліції, це працівники Укрзалізниці – провідники поїзда. Їм повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи.