Оперативники ДБР затримали наркоторговців час передачі частини партії

Працівники ДБР викрили учасників злочинної групи з Львівської області, які завозили великі партії кокаїну з Польщі та хотіли організувати масштабний бізнес з продажу наркотику.

Як повідомило ДБР 26 березня, із січня по березень 2025 року наркодилери встигли завезти понад кілограм кокаїну вартістю 65 тис. доларів. Учасники угруповання вже домовились переправити в Україну ще три кілограми наркотику, загальною вартістю 260 тис. доларів США. Оперативники ДБР затримали наркоторговців під час передачі частини партії.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили кокаїн, мобільні телефони, банківські картки, автомобіль, а також близько 400 блістерів таблеток із вмістом інших наркотичних речовин. Загалом вилучено понад кілограм небезпечного наркотику.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.