Журі визначили переможців обласної премії

У вівторок, 16 грудня, журі обласної премії Львівщини визначило лауреатів 2025 року в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Переможцями в різних номінаціях стали 13 учасників, між якими розділять преміальний фонд у розмірі 1 млн грн.

Як розповіли у Львівській облраді, на засіданні обговорили кожну кандидатуру. До дискусій долучилися відомі діячі культури і мистецтва, представники департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА та Львівської облради, зокрема, в.о. голови ЛОР Юрій Холод, в.о. керуючого справами Ярослав Гасяк, голова постійної депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Святослав Шеремета та заступник голови комісії Петро Цеголко.

Переможці у номінаціях:

Номінація «Музейна справа» імені Іларіона і Віри Свєнціцьких. Любов Коваль, старший науковий співробітник комунального закладу ЛОР «Львівський історичний музей» – за створення серій концептуальних виставок та експозицій, присвячених історичним постатям і подіям визвольної боротьби українського народу ХХ–ХХІ ст.

Любов Коваль, старший науковий співробітник комунального закладу ЛОР «Львівський історичний музей» – за створення серій концептуальних виставок та експозицій, присвячених історичним постатям і подіям визвольної боротьби українського народу ХХ–ХХІ ст. Номінація «Збереження культурної спадщини» імені Бориса Возницького. Оксана Садова-Мандюк та Олег Рішняк, викладачі Львівського фахового коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша – за реставрацію творів монументального і станкового живопису в сакральних спорудах Львівщини (2022–2025).

Оксана Садова-Мандюк та Олег Рішняк, викладачі Львівського фахового коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша – за реставрацію творів монументального і станкового живопису в сакральних спорудах Львівщини (2022–2025). Номінація «Поезія» імені Маркіяна Шашкевича. Ілона Ельтек, викладачка Львівського музичного фахового коледжу ім. С. П. Людкевича – за поетичну збірку «Смарагдове небо» (2024).

Ілона Ельтек, викладачка Львівського музичного фахового коледжу ім. С. П. Людкевича – за поетичну збірку «Смарагдове небо» (2024). Номінація «Проза» імені Богдана Лепкого. Оксана Мазур (Єва Лотоцька), член Львівської обласної організації НСПУ – за роман «Жінка роду мого», що переміг у всеукраїнському конкурсі «Коронація слова».

Оксана Мазур (Єва Лотоцька), член Львівської обласної організації НСПУ – за роман «Жінка роду мого», що переміг у всеукраїнському конкурсі «Коронація слова». Номінація «Драматургія, театральне мистецтво» імені Бориса Романицького. Володимир Пантєлєєв, артист драми І категорії Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької – за виконання ролей у виставах «Земля» та «Камінний господар» (2023-2025).

Володимир Пантєлєєв, артист драми І категорії Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької – за виконання ролей у виставах «Земля» та «Камінний господар» (2023-2025). Номінація «Музичне мистецтво» імені Станіслава Людкевича. Дмитро Кацал, директор і художній керівник Національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» – за створення концертної програми «Пісні 5 століть» (2024–2025).

Дмитро Кацал, директор і художній керівник Національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» – за створення концертної програми «Пісні 5 століть» (2024–2025). Номінація «Образотворче мистецтво» імені Івана Труша. Микола Молчан, старший викладач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв – за серію робіт «MIMESIS» у галузі монументального та станкового живопису і графіки (2023).

Микола Молчан, старший викладач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв – за серію робіт «MIMESIS» у галузі монументального та станкового живопису і графіки (2023). Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» імені Зеновія Флінти. Оксана Борисова, викладачка спецдисциплін, голова циклової комісії «Художній текстиль» Львівського фахового коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша – за серію текстильних панно «ДНК-КОД Свободи. Ідентифікація війною» (2023–2024).

Оксана Борисова, викладачка спецдисциплін, голова циклової комісії «Художній текстиль» Львівського фахового коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша – за серію текстильних панно «ДНК-КОД Свободи. Ідентифікація війною» (2023–2024). Номінація «Народна творчість» імені Філарета Колесси. Олександра Цуняк, майстриня-писанкарка – за цикл творчих робіт «Бойківська писанка» (2024–2025).

Олександра Цуняк, майстриня-писанкарка – за цикл творчих робіт «Бойківська писанка» (2024–2025). Номінація «Дизайн» імені Олени Кульчицької. Андрій Варениця, член Спілки дизайнерів України – за проєкт із формування національної ідентичності та природоінтегрованого промислового дизайну меблів (2023–2025).

Андрій Варениця, член Спілки дизайнерів України – за проєкт із формування національної ідентичності та природоінтегрованого промислового дизайну меблів (2023–2025). Номінація «Фотомистецтво» імені Василя Пилип’юка. Михайло Пецкович, член Національної спілки фотохудожників України – за фотопроєкт-виставку «Я піду в далекі гори» (2023–2025).

Михайло Пецкович, член Національної спілки фотохудожників України – за фотопроєкт-виставку «Я піду в далекі гори» (2023–2025). Номінація «Хореографічне мистецтво» імені Зенона Колобича. Арсен Марусенко, артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької – за виконання партії Івана в модерн-балеті Івана Небесного «Тіні забутих предків» (2023).

Загальний фонд обласної премії становить 1 млн грн, який пропорційно розподілять між лауреатами з урахуванням організаційних витрат. Урочисте нагородження переможців відбудеться 22 грудня у дзеркальній залі Львівської опери.

Обласна премія присуджується щорічно з 2002 року. На розгляд журі подають оригінальні твори та роботи, оприлюднені впродовж останніх трьох років. Премію кожному авторові присуджують лише один раз у житті.