Пожежа сталась у селі Райново

Вранці в понеділок, 1 грудня, у селі Райново Самбірського району сталася пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік 1965 року народження. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку в селі Райново рятувальники отримали близько 4:20. На момент прибуття вогнеборців дерев’яний будинок площею 160 кв. м був повністю охоплений вогнем. Під час обстеження будинку рятувальники виявили тіло 60-річного власника.

Пожежу загасили близько 6:00 ранку, від повного знищення вдалося зберегти господарську будівлю, розташовану поруч. Обставини та причини займання встановлюються.