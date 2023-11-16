У четвер, 16 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Рекламні щити замість дерев: висаджені на проспекті Свободи «кліматичні» дерева підприємці хочуть прибрати через суд.

Вакцинація на захисті здоров'я. Львівщиною курсують спеціальні автобуси, в яких вакцинують мешканців віддалених населених пунктів.

Хоче судитися. Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон прокоментувала своє звільнення з Львівської політехніки.

Відновили після обвалу. У будинку на вулиці Джерельній відремонтували два аварійні балкони. Один з них – обвалився влітку, інший – теж був в аварійному стані.

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