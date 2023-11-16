На Львівську міськраду подали до суду за висаджені на місці рекламних щитів дерева
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 листопада
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У четвер, 16 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Рекламні щити замість дерев: висаджені на проспекті Свободи «кліматичні» дерева підприємці хочуть прибрати через суд.
- Вакцинація на захисті здоров'я. Львівщиною курсують спеціальні автобуси, в яких вакцинують мешканців віддалених населених пунктів.
- Хоче судитися. Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон прокоментувала своє звільнення з Львівської політехніки.
- Відновили після обвалу. У будинку на вулиці Джерельній відремонтували два аварійні балкони. Один з них – обвалився влітку, інший – теж був в аварійному стані.
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