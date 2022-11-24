У четвер, 24 листопада, у Снігурівській громаді, що у Миколаївській області працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

«На жаль, сьогодні маємо черговий випадок підриву на мінах на території нашої громади», – йдеться у повідомленні у Telegram.

Кухта заявив, що є загиблий та поранений працівники ДСНС.

«Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих внаслідок нещасного випадку. Наголошую, що повертатися до міста ще дуже небезпечно», – додав очільник військової адміністрації.

Як інформував ZAXID.NET, раніше автомобіль із працівниками «Укрзалізниці» підірвався на міні на деокупованій частині Херсонської області. Тоді постраждали шестеро людей.