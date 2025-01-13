Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі

Детективи Державного бюро розслідувань викрили чергову схему ухилення від мобілізації. На Миколаївщині затримали співробітника районного ТЦК та СП, який разом зі спільником допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. Про це у понеділок, 13 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, двоє співробітників миколаївського РТЦК та СП від початку 2024 року організували схему ухилення від мобілізації. За 4,5 тис. доларів вони пропонували військовозобов’язаним вплинути на лікарів ВЛК, щоб ті вказали у довідці неправдиві діагнози. Ще за 3 тис. доларів співробітники ТЦК обіцяли ухилянтам виключити їх з військового обліку або оформити статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах».

Одного зі співробітників ТЦК детективи ДБР затримали у четвер, 9 січня, під час отримання від ухилянта хабаря у розмірі 4,5 тис. доларів. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внести заставу – 1 млн грн.

Наразі слідчі вживають заходів для оголошення підозри спільнику затриманого – також співробітнику ТЦК. Крім того, ДБР встановлює всіх причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, на початку січня у Вінниці поліцейські разом зі співробітниками СБУ затримали посадовця районного ТЦК та СП, який за 16 тис. доларів обіцяв чотирьом чоловікам оформити відстрочку від мобілізації.