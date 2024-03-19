Чоловік також міг готувати підрив на об'єктах ЗСУ

Служба безпеки України викрила російського інформатора, який шпигував позиціями ППО на Миколаївщині. Для розвідки на користь ворога чоловік використовував дрони з відеокамерами, повідомили у вівторок, 19 березня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік розшукував позиції українських систем ППО у Миколаївські області. За допомогою дронів, обладнаних камерами, зловмисник отримував інформацію та передавав її росіянам.

«Отриману інформацію він месенджером передавав “зв’язковому” російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції “Беркут”, який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами», – повідомили у прес-службі СБУ.

Отриману інформацію росіяни планували використати під час атак на регіон. Водночас співробітники СБУ викрили діяльність інформатора заздалегідь, що дозволило вберегти військові об’єкти від обстрілів.

Чоловіка, який шпигував за ППО, затримали у власному помешканні. Під час обшуку в нього вилучили розвідувальні дрони, а також речовини, які використовують для кустарного виготовлення вибухівки.

«За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників. У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору росіян через коментарі на російських Telegram-каналах, де він підтримував війну Росії проти України. Шпигуну повідомили про підозри за ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ) та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії Росії). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.