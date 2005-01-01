На Миколаївщині викрили банду, яка підробляла паспорти для окупованих територій

Затримані займались злочинною діяльністю близько 10-ти років

У Миколаївській області припинили діяльність банди, яка займалася підробкою українських та закордонних паспортів. Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

Як зазначається, у четвер, 22 березня, завдяки узгодженим спільним діям прокуратури, співробітників відділу «К» управління СБУ та ГУ Нацполіції в Миколаївській області припинено діяльність злочинної групи, члени якої підробляли паспорти громадян України, в тому числі закордонні паспорти, для незаконного перетину кордону. Наразі затримали 6 осіб (високопосадовця Миколаївської міської ради, екс-працівника міграційної служби, громадянина Молдови, мешканця Київщини та двох мешканців Миколаївської області), які з травня 2017 року по березень 2018 року налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також окупованому Криму. Вони вносили до паспортів завідомо неправдиві відомості про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Повідомляється, що начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради має подвійне громадянство - України та Росії, а його син - громадянин РФ та є військовослужбовцем Збройних сил Росії. «Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів - довідки про не судимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо», - написала Лариса Сарган.

У рамках розслідування діяльності членів банди на території Миколаївської та Київської областей правоохоронці провели понад 20 обшуків, за результатами яких вилучено 75 печаток і штампів, зокрема, посольства України в Казахстані і Молдові; $50 тис., 50 тис. гривень, 252 тис. рублів, 2130 євро, 9 одиниць зброї, понад 150 патронів різного калібру, понад 500 грамів золотих виробів, наркотики тощо.

Також правоохоронці встановили, що вказані особи займались злочинною діяльністю близько 10 років і задокументували біля 30-ти епізодів злочинної діяльності. Затриманим особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон, підроблення документів, збут чи використання підроблених документів), вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб в Харківській області.