Чоловік вимагав в агропідприємця 600 тис. доларів хабара за нестворювання перешкод бізнесу

На Одещині керівник громадської організації використовував свої повноваження для тиску на місцевого підприємця. Чоловік вимагав в агропідприємця 600 тис. доларів хабара. Про це повідомляє Служба безпеки україни.

В СБУ повідомили, що зловмисником виявився керівник Одеської філії однієї з всеукраїнських громадських організацій. Гроші він вимагав за те, щоб «не створювати проблем» бізнесу місцевого агропідприємця.

«За даними слідства, псевдогромадський діяч, базуючись на неправдивих даних, написав низку скарг і клопотань щодо обставин реорганізації у 2019 році одного із сільськогосподарських підприємств Одещини. Таким чином, він ініціював проведення перевірок правоохоронцями. Паралельно зловмисник залучив підконтрольні ЗМІ для створення негативного «інформаційного фону» довкола діяльності підприємства», – розповіли в СБУ.

Він погрожував оприлюднити «компромат» на керівника, а за непоширення цієї інформації вимагав гроші.

Наразі триває слідство, зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.