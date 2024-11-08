Першотравневе перейменували на Гурівське рішенням Верховної Ради

Верховна Рада опублікувала постанову про перейменування населених пунктів у 21 області в межах деколонізації. Серед них – село Першотравневе на Одещині, яке перейменували на честь Головного управління розвідки на Гурівське, повідомили у пресслужбі ГУР у п’ятницю, 8 листопада.

«Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників», – повідомили у пресслужбі розвідки.

За даними Інституту Національної пам’яті України, перейменування села є важливим для відзначення розвідників у топоніміці. Зазначається, що Гурівське перейменували саме на Одещині, оскільки ця область «символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб».

Так, у пресслужбі ГУР повідомили, що в Одесі народився Всеволод Змієнко – військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії УНР та співорганізатор військової розвідки УНР в екзилі. До слова, у серпні 2024 року на честь Змієнка з’явилася вулиці у центрі Одеси.

Зазначимо, постанова Верховної Ради, ухвалена 19 вересня, перейменовує майже 330 населених пунктів у 21 області України. Серед перейменованих сіл та селищ 38 мали назву Першотравневе.