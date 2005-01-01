На Одещині під час перестрілки постраждали троє людей

Під час стрілянини чоловік поранив себе, свою дружину і єгера місцевого парку

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:541800

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На Одещині під час перестрілки постраждали троє людей
У зловмисника, окрім травматичного пістолета, вилучено мисливську рушницю

У вівторок, 19 червня, стало відомо, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік влаштував стрілянину через яку постраждали троє людей.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

За версією правоохоронців, чоловік перебував на території одного з місцевих парків, маючи при собі травматичну зброю. До подружжя підійшов єгер, який попередив, що відстріли тварин заборонено. Після цього між чоловіками спалахнув конфлікт, внаслідок якого непроникаюче поранення в область грудної клітини отримала дружина зловмисника, поранення в руку отримав єгер та у ногу сам зловмисник. Всіх потерпілих госпіталізовано. Їх стан здоров’я стабільний.

У зловмисника, окрім травматичного пістолета, вилучено мисливську рушницю, якою він також намагався скористатися. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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