Дітей знайшли тільки вранці

В Одеській області працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій всю ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків. Про це повідомили в прес-службі рятувальників у понеділок, 15 січня.

Як розповіли у відомстві, ввечері 14 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району зникло 4 дітей: дівчатка 16, 15 і 12 років, а також 13-річний хлопець.

Зі слів однієї із матерів зниклих, її дитина повідомила, що разом з друзями планує спуститись у катакомби. Однак згодом батьки зв’язатися з дітьми не могли. Пізніше батьки ще трьох дітей – дівчинки і двох хлопчиків, теж звернулися в поліцію із заявами.

До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію «Пошук» та представників Товариства Червоного Хреста України. Впродовж ночі рятувальники обстежили 60 кілометрів тунелів катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.