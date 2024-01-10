Дитину розшукали і передали батькам, з сім'єю працювала ювенальна поліція

У вівторок, 9 січня, поліцейські та небайдужі мешканці розшукали 6-річного львів’янина, який вийшов зі школи та пішов у невідомому напрямку. Його знайшли в Сокільниках, приблизно за 7,5 км від місця зникнення.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, 6-річний хлопчик о 15:00 вийшов з однієї зі шкіл на вул. Повстанській у Франківському районі Львова та пішов у невідомому напрямку. У соцмережах повідомляли, що хлопчик вийшов з ліцею імені Василя Стуса, що на вул. Повстанській, 14. Додому він так і не прийшов. Родичі дитини звернулися в поліцію.

«Орієнтування про зниклу дитину розмістили майже всі пабліки міста. Поліцейські відпрацьовували ймовірний маршрут руху дитини, переглядаючи камери відеоспостереження та патрулюючи містом. Аж раптом маленьку дитину помітили в селі Сокільники, неподалік Львова», – повідомили в патрульній поліції.

Дитину увечері помітили перехожі та викликали поліцію. Хлопчика напоїли гарячим чаєм. Він розповів чимало історій про свою мандрівку від вул. Повстанської до місця, де його знайшли. Дитину передали родичам у відділі поліції. Надалі з родиною працювали поліцейські ювенального підрозділу.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що хлопчик пройшов пішки з вул. Повстанської майже до готелю «Панська гора» у Сокільниках, а це близько 7,5 км. Патрульні подякували всім, хто долучився до пошукової операції.