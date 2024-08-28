Утікачі залишаться військовослужбовцями однієї з механізованих бригад

В Одеській області 24 серпня троє колишніх ув'язнених, які підписали контракт зі Збройними силами України, залишили територію навчального центру. Упродовж доби їх знайшли правоохоронці й повернули до військової частини. Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» підполковник Олексій Міщенко в коментарі «Радіо Свобода» 27 серпня.

Міщенко пояснив, що мобілізовані залишали території навчального центру, аби «використати цей час на власний розсуд». Він також спростував інформацію про те, що втікачі мали при собі зброю.

««Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало…Вже 25 серпня їх затримали й доставили назад», – сказав речник.

Оскільки з часу втечі до моменту затримання мобілізованих минула менш як доба, то їх вчинок не розцінюється як самовільне залишення частини, і вони й надалі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад, зазначив підполковник. Олексій Міщенко не уточнив, де саме і за яких обставин затримали втікачів. Він наголосив, що у військовій частині буде проводитись службова перевірка, а винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

«Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності», – додав полковник.

Зазначимо, 25 серпня одеське видання «Думская» повідомило про втечу трьох колишніх в’язнів, які були мобілізованими й проходили підготовку в навчальному центрі на Одещині з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними журналістів, втікачі мали при собі автомати Калашникова. В області оголошували план із розшуку та затримання дезертирів.

Мобілізація колишніх ув’язнених в Україні

У травні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

У Мін'юсті кажуть, що ще близько 27 тис. можуть мати право служити у Збройних силах України. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що закон про мобілізацію ув’язнених дає можливість мобілізуватися до ЗСУ не тільки засудженим чоловікам, але і жінкам. За словами Малюськи, «поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в’язнів».

На початку липня повідомлялось, що понад три тисячі колишніх ув'язнених були достроково звільнені в обмін на мобілізацію до ЗСУ. Наприкінці місяця заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що перші семеро жінок, які відбували покарання в ув’язненні, уклали контракт із ЗСУ. На початку серпня кількість засуджених жінок, які вже беруть участь у бойових діях в лавах ЗСУ, становила 18 військовослужбовиць.