На Одещині викрили ще одного воєнкома-мільйонера Єгора Смирнова

Військкома з міста Южного на Одещини Єгора Смирнова після появи в соцмережах повідомлень про його збагачення перевели на службу в одну з бригад, що виконує завдання на передовій. Про це повідомили в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ввечері у четвер, 3 серпня.

У відомстві розповіли, що нещодавно в соціальних мережах поширили інформацію, що «депутат та воєнком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером під час війни, ще й «пригрів» у ТЦК двох своїх соратників.

«Реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі», – повідомили у відомстві.

Стосовно інформації, яку поширили в соцмережах, в ТЦК ініціювали перевірку, а Державне бюро розслідування порушило кримінальне провадження.

«Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою», – заявили там.

Як уточнює «Громадське», інформацію про незаконне збагачення Смирнова поширював колишній народний депутат України від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Мосійчук. Він заявив, що Єгор Смирнов, депутат Южненської міської ради («Батьківщина») та за сумісництвом представник військомату, сприяв у наданні земельних ділянок фізичним та юридичним особам за хабарі. Окрім того, Мосійчук звинуватив Смирнова у «роздачі повісток своїм кривдникам» і «переслідуванні їх загрозою мобілізації в особистих цілях».

Нагадаємо, раніше суспільного резонансу набула справа начальника одеського військкомату Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.