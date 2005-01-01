На одну вакансію юриста в Україні претендують 11 осіб

Найбільший рівень безробітних юристів у Кіровоградській та Київській областях

На одну зареєстровану вакансію юриста в Україні претендують 11 осіб. Про це заявив експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні, президент Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Сергій Мудрук під час презентації аналітичного дослідження за результатами освітніх вимірювань «Стан юридичної освіти в Україні», повідомляє «Укрінформ».

«Погана ситуація з роботою у правників. Важко їм. Економісти і правники - це спеціальності, по яких однозначно і давно іде перевиробництво кадрів. На одну зареєстровану вакансію припадає 8,5 зареєстрованих безробітних економістів. А у юристів ще гірше: на одну вакансію - 11 безробітних юристів», - зазначив Мудрук.

За його словами, найбільший рівень безробіття серед юристів - у Кіровоградській та Київській областях. «У Кіровограді 10 закладів готують юристів, плюс в Олександрії (Кіровоградська область - ред.) ще два заклади. Одна ліцензія припадає максимум на 15 потенційних вступників, які дійсно хочуть бути юристами. Причому не факт, що вони вступатимуть у своєму Кропивницькому. Ліцензійні обсяги дозволять прийняти не те, що всіх охочих стати юристами, а й тих, хто не бажає», - заявив Мудрук.

Аналітичне дослідження про стан юридичної освіти в Україні підготовлене координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством освіти і науки та МГО «Універсальна екзаменаційна мережа». Основою для дослідження стали дані вступних кампаній на магістратуру 2017 року та 2016 року (в межах пілотного правничого ЗНО), і правничий бакалаврат (2013 та частково 2012 років).