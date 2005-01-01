На околиці Львова за спробу пограбування квартири затримали двох раніше судимих чоловіків

На околиці Львова поліцейські затримали двох чоловіків, які намагалися пограбувати квартиру мешканця Винник. Виявивши злочинців, винниківчанин спробував їх затримати і в процесі переслідування зателефонував до поліції.

Як повідомила у понеділок, 18 червня, прес-служба Нацполіції Львівщини, інцидент стався близько обіду суботи, 16 червня. «На оперативну лінію 102 зателефонував 39-річний житель міста Винники. Він повідомив, що переслідує двох чоловіків, які намагалися проникнути в його квартиру, після чого поїхали у бік Львова на автомобілі Daewoo Lanos без номерних знаків», – йдеться у повідомленні поліції.

Помітивши цей автомобіль на вул. Личаківській, правоохоронці заблокували водію проїзд. У салоні було двоє раніше судимих львів'ян віком 27 та 29 років.

За попередньою інформацією поліції, прибувши у Винники, чоловіки зайшли в багатоквартирний будинок та зняли камеру відеоспостереження, встановлену над вхідними дверима однієї з квартир. Після цього вони спробували потрапити в розташовану на тому ж поверсі іншу квартиру. При цьому одна з мешканок будинку помітила чоловіків і зателефонувала власнику квартири, до якої намагалися потрапити чоловіки.

Оскільки в автомобілі злочинців виявили ще схожу на марихуану речовину, поліцейські відкрили кримінальне провадження не лише через замах на злочин, а за незаконне зберігання наркотичних засобів. Якщо вина чоловіків підтвердиться, їм загрожує позбавлення волі до шести років.