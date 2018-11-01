На пішохідному переході біля «Львівводоканалу» вантажівка збила пенсіонерку

Пішохідний перехід на вул. Зеленій, де трапилась ДТП

У четвер, 1 листопада, на вул. Зеленій, 77 біля будівлі «Львівводоканалу» вантажівка збила літню жінку. Про цей інцидент ZAXID.NET повідомили очевидці, зазначивши, що ДТП трапилась на пішохідному переході.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт ДТП. Водій вантажівки МАЗ 41-річний львів’янин збив 77-річну місцеву мешканку. У прес-службі поліції повідомляють, що жінку доставили у лікарню у важкому стані. Обставини ДТП, зокрема й те, на який сигнал світлофора переходила дорогу жінка, встановлюють правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив ZAXID.NET керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Похмурський, постраждалу доставили у 8-у міську лікарню. За попередніми даними, у неї черепно-мозкова травма та відкритий перелом гомілки.

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, у центрі Львова водій КамАЗу переїхав 77-річну жінку, яка померла на місці події. ДТП також трапилась на пішохідному переході.