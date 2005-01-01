На площі Старий Ринок у Львові змінять схему руху транспорту

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 12:1910682

До теми

На площі Старий Ринок у Львові змінять схему руху транспорту
фото схема надана комісією з безпеки дорожнього руху
На пл. Старий Ринок рух буде одностороннім

На площі Старий Ринок у Львові змінять схему руху транспорту, утворивши своєрідне квазікільце з односторонніх проїздів. Відповідне рішення у середу, 28 березня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Оскільки відкрили проїзд по пл. Старий Ринок, є пропозиція зробити його одностороннім і доставити відповідні знаки», – зазначив спеціаліст управління транспорту Львівської міськради Костянтин Баранюк.

Згідно з рішенням, кожен з відрізків проїжджої частини на площі Старий Ринок стане одностороннім так, щоб рух відбувався по своєрідному квазікільцю.

Схема руху по пл. Старий Ринок, яку ухвалила комісія з безепки дорожнього руху

Нова схема почне діяти після того, як районна адміністрація виготовить та встановить відповідні дорожні знаки. Як правило, це відбувається через один-два місяці після ухвалення рішення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Частина вул. Шептицьких у Львові стане односторонньою ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук