На пл. Старий Ринок рух буде одностороннім

На площі Старий Ринок у Львові змінять схему руху транспорту, утворивши своєрідне квазікільце з односторонніх проїздів. Відповідне рішення у середу, 28 березня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Оскільки відкрили проїзд по пл. Старий Ринок, є пропозиція зробити його одностороннім і доставити відповідні знаки», – зазначив спеціаліст управління транспорту Львівської міськради Костянтин Баранюк.

Згідно з рішенням, кожен з відрізків проїжджої частини на площі Старий Ринок стане одностороннім так, щоб рух відбувався по своєрідному квазікільцю.

Схема руху по пл. Старий Ринок, яку ухвалила комісія з безепки дорожнього руху

Нова схема почне діяти після того, як районна адміністрація виготовить та встановить відповідні дорожні знаки. Як правило, це відбувається через один-два місяці після ухвалення рішення.