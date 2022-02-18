Анастасія Бендус 16 лютого поїхала з села Узин на навчання до Івано-Франківська і зникла

На Прикарпатті оголосили в розшук 16-річну Анастасію Бендус, яка 16 лютого поїхала з села Узин на навчання до Івано-Франківська і зникла. Дівчина була одягнена в темно-синю куртку, чорні джинси, бежеву шапку та чорні короткі чоботи, при собі мала чорний рюкзак, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області оголосив розшук 16-річної мешканки села Узин Анастасії Бендус, яка близько 08:00 середи 16 лютого вийшла з дому та поїхала на навчання в Івано-Франківськ і зникла.

«Прикмети дівчини: зріст близько 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве. Анастасія Бендус була одягнена в темно-синю куртку, чорні джинси, бежеву шапку та чорні короткі чоботи, при собі мала чорний рюкзак», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклої дівчини, просимо телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.