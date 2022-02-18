Ростислав Наугольник планував повертатись у Володимир на Волині, але додому так і не приїхав

У Львові розшукують 26-річного атовця Ростислава Наугольника, який перестав виходити на зв'язок з рідними в понеділок, 14 лютого. Чоловік планував вертатись зі Львова у рідне місто Володимир на Волинь, однак уже чотири дні не вмикає телефон.

Як розповіла ZAXID.NET мати юнака Вікторія Наугольник, Ростислав гостював у родичів неподалік Львова. У неділю, 13 лютого, під час телефонної розмови з матір’ю він повідомив, що купив квиток на автобус і буде вертатись у Володимир. Увечері, коли Ростислав Наугольник не приїхав додому, мама подзвонила хлопцеві і він повідомив, що ще залишиться у Львові. Наступного дня, 14 лютого, Ростислав Наугольник перестав виходити на зв'язок і його телефон досі вимкнений.

За словами Вікторії Наугольник, її син ніколи раніше не зникав і надовго не покидав дім без попередження. Він іноді гуляє сам, однак за кілька годин завжди повертається.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять телефонувати у поліцію за номером 102.