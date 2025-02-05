За неприв'язаного бика жінці присудили 850 грн штрафу

Верховинський районний суд визнав уродженку села Красник Василину Бородуліну винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. За неприв’язаного бика, який загинув, спричинивши ДТП, прикарпатці призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 31 січня, аварія сталася в листопаді 2024 року у селі Ільці Верховинського району. Обвинувачена залишила бика без нагляду і той вибіг на дорогу, де його збив Hyundai Santa Fe.

Під час судового засідання Василина Бородуліна визнала свою вину і підтвердила, що в той день її бик випасався у толоці разом з іншими тваринами, а про його загибель дізналася ввечері від старости села. У свою чергу потерпілий розповів, що не встиг загальмувати, коли побачив бика, що біг йому назустріч. Внаслідок удару тварину відкинуло на 10 метрів, а його автомобілю завдано ушкоджень на 120 тис. грн.

Суд звернув увагу на те, обвинувачена, відвівши бика на пасовище, не прив’язала його, чим би унеможливила його втечу на дорогу. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Джус визнав Василину Бородуліну винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, і призначив їй 850 грн штрафу.