Працівники нацпарку привласнювали гроші, які сплачували туристи за відвідування еколого-пізнавальної стежки на території заповідника

Заступника директора та касира одного з національних природних парків Прикарпаття підозрюють у зловживанні службовим становищем і привласненні понад 670 тис. грн, які сплатили туристи під час відвідування заповідника.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 30 січня, упродовж серпня-жовтня 2023 року заступник директора нацпарку, змовившись із касиром, привласнювали гроші, які сплачували туристи за відвідування еколого-пізнавальної стежки на території заповідника.

«Встановлено, що підозрювані присвоїли понад 670 тис грн, які повинні були надійти до місцевого бюджету як туристичний збір. Наразі вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вчиненого інших осіб», – інформують у прокуратурі.

За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, працівникам нацпарку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.