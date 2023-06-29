Затримали організаторів схеми під час отримання грошей

На Прикарпатті викрили і затримали організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов'язиних чоловіків через державний кордон України. Серед організаторів –військовослужбовець та двоє цивільних громадян. Про це у четвер, 29 червня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрювані за 4 тис. доларів виготовляли для потенційних ухилянтів довідки про непридатність до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Затримали організаторів схеми під час отримання грошей.

Військовослужбовцю та двом цивільним громадянам вже повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч.3 ст.332, ч.2 ст.369-2 КК України). Їм вже обрали запобіжні заходи.

Максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей, – 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.