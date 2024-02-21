Водій загинув до приїзду медиків

Смертельна аварія сталася вранці 21 лютого у селі Грабовець Богородчанської громади. Врізавшись у бетонний місток, загинув 42-річний водій Chevrolet Epica.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, внаслідок аварії у Грабовці водій загинув до приїзду медиків.

«Близько 7 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим. 42-х річний водій автомобіля Chevrolet Epica, мешканець Борогодчанської громади, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний місток. У результаті аварії керманич від отриманих травм помер на місці події», – інформують у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.