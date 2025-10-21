У червні 2025 року Михайло Вінтоняк звільнився з Держслужби України з безпеки на транспорті

Калуський міськрайонний суд визнав колишнього інспектора «Укртрансбезпеки» в Івано-Франківській області Михайла Вінтоняка винним у хабарництві та призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 7 жовтня, Михайло Вінтоняк працював старшим інспектором відділу держнагляду в Івано-Франківській області з 2022 року. До його обов’язків входила перевірка автомобілів на дотримання габаритно-вагових норм і накладання штрафів на водіїв чи перевізників, які їх не дотримувалися,

У серпні 2024 року на трасі Н10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці обвинувачений зустрівся з водієм, що займався перевезенням лісопродукції на територію швейцарської компанії «Свісс Кроно» у селищі Брошнів-Осада. Михайло Вінтоняк «попросив» водія щомісячно платити гроші за непритягнення його до адмінвідповідальності через порушення габаритно-вагових норм. У перший місяць сума була 6 тис. грн, а в наступному – зросла до 14 тис. грн. Після отримання чергового хабаря, посадовця «Укртрансбезпеки» викрили правоохоронці.

Під час засідання Михайло Вінтоняк визнав свою вину, сказав, що шкодує про вчинене і попросив суд врахувати, що на його утриманні перебуває малолітній син та батьки пенсійного віку. Суд також взяв до уваги, що обвинувачений має позитивну характеристику, не був раніше судимим і не перебуває на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Кардаш визнала Михайла Вінтоняка винним у хабарництві та призначила йому 51 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки.

За інформацією НАЗК, у червні 2025 року Михайло Вінтоняк звільнився з Держслужби України з безпеки на транспорті.