Рештки знайшли на приватному подвір'ї

Чотири скелети викопали на одній із вулиць села Великі Гаї поблизу Тернополя. Майстри на приватному подвір'ї облаштовували фундамент під огорожу і наштовхнулися на людські останки. Власники будинку повідомили про незвичну знахідку поліцейських.

На приватному подвір'ї майстер викопав траншею глибиною метр двадцять сантиметрів і побачив кістки. Коли почав розкопувати далі, то виявив рештки людських тіл. Господиня будинку одразу зателефонувала в поліцію. Коли експерти почали обстежили рів, то знайшли кістки чотирьох людей, гребінець та ґудзики з німецькими емблемами.

За попередньою інформацією, чотири чоловічі скелети лежать в землі ще з часів Другої світової війни.

Біля решток знайшли гребінець та ґудзики

«На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група та експерти. Знайшли слідчі в могилі і ґудзики з офіцерської німецької форми. Мешканці села розповідають, що на даній території у час війни дійсно хоронили німецьких солдатів», – повідомляють у поліції Тернопільщини.

Жителі села розповіли ZAXID.NET, що на тому місці, де зараз знайшли скелети, колись був лісок з деревами та кущами. А за сто метрів далі – галявина, на якій, за переказами, в часи війни розбили табір німецькі війська. Вочевидь, загиблих бійців поховали у лісі.

За попередньою інформацією, рештки тіл – чоловічі

Фрагменти тіл правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.