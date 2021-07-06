На приватному подвір'ї під Тернополем виявили людські рештки
Чотири скелети виявили майстри під час облаштування паркану
Чотири скелети викопали на одній із вулиць села Великі Гаї поблизу Тернополя. Майстри на приватному подвір'ї облаштовували фундамент під огорожу і наштовхнулися на людські останки. Власники будинку повідомили про незвичну знахідку поліцейських.
На приватному подвір'ї майстер викопав траншею глибиною метр двадцять сантиметрів і побачив кістки. Коли почав розкопувати далі, то виявив рештки людських тіл. Господиня будинку одразу зателефонувала в поліцію. Коли експерти почали обстежили рів, то знайшли кістки чотирьох людей, гребінець та ґудзики з німецькими емблемами.
За попередньою інформацією, чотири чоловічі скелети лежать в землі ще з часів Другої світової війни.
Біля решток знайшли гребінець та ґудзики
«На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група та експерти. Знайшли слідчі в могилі і ґудзики з офіцерської німецької форми. Мешканці села розповідають, що на даній території у час війни дійсно хоронили німецьких солдатів», – повідомляють у поліції Тернопільщини.
Жителі села розповіли ZAXID.NET, що на тому місці, де зараз знайшли скелети, колись був лісок з деревами та кущами. А за сто метрів далі – галявина, на якій, за переказами, в часи війни розбили табір німецькі війська. Вочевидь, загиблих бійців поховали у лісі.
За попередньою інформацією, рештки тіл – чоловічі
Фрагменти тіл правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.