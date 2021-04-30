Шкільний клас

На Рахівщини у селі Кваси, вчительку, яка знущалась з учня, звільнили.

Про це повідомляє mukachevo.net.

Так, голова Ясінянської ОТГ Андрій Делятинчук заявив, що про інцидент стало відомо раніше і зараз вчителька вже звільнена зі своєї посади.

Також, до розгляду інциденту залучили відповідні комісії та правоохоронні органи.

«Ми працюємо не тільки над зовнішнім іміджем нашого краю, а й багато уваги намагаємось приділити внутрішнім проблемам, яких чимало. Система освіти це теж болюче місце, оскільки відчувається брак не тільки якихось матеріальних речей чи приміщень, а й кадрів. Справжній вчитель має бути високомотивований за свою працю, тоді зможе і підвищувати свій рівень, і гідно виховувати учнів», — зазначив Андрій Делятинчук.

В ОТГ також повідомили, що батьки школяра після вичерпання інциденту відмовились від претензій до школи.