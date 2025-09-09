Аварія сталася 8 вересня селі Ромейки Вараського району

У понеділок, 8 вересня, у селі Ромейки Вараського району сталася смертельна ДТП. 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх пішоходів і загинув. Потерпілі ж наразі перебувають у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 8 вересня близько 21:20 у селі Ромейки Володимирецької громади. За даними слідства, 16-річний водій мотоцикла Loncin збив 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, жителів цього ж села, які йшли по проїзній частині у попутному напрямку. Пішоходів із переломами та забоями госпіталізували до лікарні.

«Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці. Встановлено, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія та перебував без мотошолома», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Слідство триває.