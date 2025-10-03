Вручення сертифікатів відбулося 3 жовтня у Рівному

У Рівному 49 ветеранам російсько-української війни видали грошові сертифікати на купівлю житла. На це з держбюджету надійшло майже 112 млн грн субвенції, повідомив 3 жовтня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Урочисте вручення сертифікатів відбулося у пʼятницю, 3 жовтня, біля драматичного театру в Рівному. За інформацією Олександра Коваля, гроші на купівлю житла отримали 49 ветеранів.

«Ці ветерани – мешканці Рівного та Рівненської області, які під час війни отримали інвалідність І та ІІ групи. При цьому вони потребують покращення житлових умов. Так, Кабмін виділив майже 112 млн грн субвенції», – зауважив Олександр Коваль.

Як уточнив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко, кандидатів на отримання житла заздалегідь визначила спеціальна комісія. Найближчим часом на їхні рахунки надійдуть гроші, за які можна буде придбати нерухомість на первинному або вторинному ринку. Єдина умова – житло має бути введене в експлуатацію.

Додамо, що у 2025 році Кабінет Міністрів затвердив розподіл 3,9 млрд грн житлових субвенцій на виплату ветеранам та членам їхніх сімей грошової компенсації за придбання житла. Гроші на купівлю власного житла можуть отримати: