На недобудові у Костополі побили неповнолітню: поліція встановлює обставини

У місті Костопіль Рівненської області компанія підлітків спостерігала за побиттям 13-річної дівчинки. На відео, яке опублікували очевидці, видно як на території недобудови неповнолітня стоїть на колінах, поки інша дівчина завдає їй ударів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Відео інциденту зʼявилося ввечері 1 вересня у місцевому телеграм-каналі «Рівне 1283». На ньому видно, що щонайменше семеро підлітків спостерігають, як 14-річна дівчина бʼє 13-річну. Остання стоїть на колінах і прикривається руками.

За інформацією речниці поліції Рівненщини Марії Юстицької, про злочин правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соцмереж у понеділок, 1 вересня.

«Наразі вдалося зʼясувати, що подія відбувалася 25 серпня: під час конфлікту 14-річна костопільчанка нанесла тілесні ушкодження 13-річній жительці Рівненського району. Дитина наразі по меддопомогу не зверталася», – зазначила Марія Юстицька.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають слідчі дії. З батьками правопорушниці спілкуються правоохоронці.