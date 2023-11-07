30-річного чоловіка поліцейський зупинив у селі Стара Рафалівка

На Рівненщині під час патрулювання поліцейський випадково виявив чоловіка, який ніс у пакеті бурштин та марихуану. Він підтвердив, що каміння видобував на півночі області, а щодо конопель пояснив, що зберігав їх для власного вживання.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 16:30 у понеділок, 6 листопада, поліцейський офіцер Вараської громади під час патрулювання у селі Стара Рафалівка помітив чоловіка, який здався йому підозрілим.

«Під час поверхневої перевірки в сумці 30-річного жителя села Суховоля правоохоронець виявив каміння, схоже на бурштин-сирець, та речовину зеленого кольору рослинного походження. Слідчі вилучили близько 20 грамів речовини рослинного походження, схожої на марихуану, шість поліетиленових пакетів, у яких знаходилося понад 10 кг сонячного каміння», – йдеться у повідомленні.

Чоловік пояснив, що бурштин видобував на півночі області протягом декількох місяців та ніс, аби продати, а марихуану зберігав для власного вживання.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження. Марихуану та бурштин вилучили для проведення експертиз. Зауважимо, що за незаконне зберігання бурштину чоловікові загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.