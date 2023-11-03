48-річну жінку обвинувачують у колабораційній діяльності

У Рівному СБУ викрила жінку, яка брала участь у зйомці пропагандистських роликів проти українських військовослужбовців. Зокрема, жінка знімала відео у Лимані на Донеччині, де раніше мешкала, і звинувачувала українських військових у обстрілі мирних мешканців. Додамо, що згодом вона виїхала на Рівненщину.

Як повідомила прес-служба СБУ Рівненщини, зняті жінкою пропагандистські відео у подальшому використала російська пропаганда.

«Зовмисниця показала у зазначеному відео те, що нібито українські військові здійснювали артилерійські обстріли по житлових кварталах та цивільному населенню у Лимані. Крім цього, вказана особа всіляко підтримувала дії російських загарбників та публічно заперечувала здійснення збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Рівненщини додають, що при цьому після деокупації міста жінка виїхала на підконтрольну Україні територію і знайшла прихисток на Сарненщині.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Станом на листопад досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали відправили до суду. Жінці загрожує від десяти до 15 років заборони обіймати посади в держорганах чи місцевому самоврядуванні.