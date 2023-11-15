Жінку визнали винною у колабораційній діяльності

На Рівненщині судили 48-річну переселенку з Лиману на Донеччині Наталію Д., яка взяла участь у зйомці проросійського відео. Зокрема, жінка, спілкуючись з російським воєнкором, звинуватила українських військових у обстрілах мирного населення. За це їй на десять років заборонили обіймати окремі посади в місцевому самоврядуванні та держорганах.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, на момент зйомки відео Наталія Д. перебувала за місцем проживання – у Лимані. Там навесні 2022 року вона дала коментар російському воєнкору щодо ситуації в місті і заявила, що українські військові, а не росіяни, вбивають мирне населення.

«Як зайшли українці, так і почалось… Вони зайшли і почали обстріл. Їм сказали, що росіяни беруть місто. Хоча росіяни зайшли, а вони тут вже десь два тижні, вони були в шоці, коли побачили все. Українські солдати просто стояли та “грали в ромашку”: тобто, стоїть гармата, і роблять навколо себе обстріл. У нас багато людей загинули, які вийшли до колонки набрати води», – розповіла жінка російському воєнкору. У подальшому відео стало частиною новинного сюжету одного з телеканалів так званого «ДНР».

Після деокупації міста жінка виїхала на підконтрольну Україні територію і знайшла прихисток на Сарненщині. Вже в 2023 році її викрили правоохоронці та вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Відомо, що Наталія Д. визнала провину та заявила про розкаяння. Суддя Микола Бердій визнав жінку винною та на десять років заборонив їй «обіймати певні посади» в держорганах та місцевому самоврядуванні. Водночас не вказано, про які саме посади йдеться.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.