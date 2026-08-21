Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі другої частини грошей

На Рівненщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які за шість тис. доларів обіцяли військовозобов’язаним зняти їх із розшуку та допомогти отримати відстрочку від мобілізації. Про це у п’ятницю, 21 серпня, повідомили у поліції Рівненщини.

За даними слідства, 59-річний рівнянин діяв спільно зі своїм 60-річним знайомим, який раніше очолював один із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки запевняли двох військовозобов’язаних, що можуть вплинути на посадовців обласного ТЦК та СП, щоб їх зняли з розшуку та надалі не призивали на військову службу.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі другої частини грошей. Раніше вони вже отримали три тис. доларів.

Обом чоловікам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноважених посадовців, вчиненому групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід – нічний домашній арешт. Якщо вину доведуть, підозрюваним загрожує від трьох до восьми років ув’язнення. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

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