Після аварії пройшов місцяь, а жінка і досі не може вилікуватися

На Рівненщині виник скандал з дружиною військового, яку збив водій буса, однак не зважаючи на травми в поліції її поки що не поспішають визнавати потерпілою в аварії. Після ДТП жінка 21 день провела в лікарні і досі продовжує лікуватися. На її прохання визнати її потерпілою, в управлінні поліції їй відмовили. В коментарі ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька зазначила, що триває слідство і призначені додаткові експертизи.

Аварія сталася 4 квітня в селі Даничів Рівненського району. На 28-річну дружину військового Анастасію Кравчук, яка була на велосипеді, наїхав 22-річний водій Ford Transit. Жінка оприлюднила пост в Facebook, в якому повідомила, що в ДТП намагаються зробити її винною.

Бус збив велосипедистку на зустрічній смузі

«Мене збили на зустрічній. Я досі не можу тримати свою дитину на руках. А поліція покриває винного і ігнорує всі докази. Я їхала на велосипеді, коли на зустрічну смугу виїхав автомобіль Ford Transit і врізався в мене», – зазначила Анастасія Кравчук.

Медики швидкої допомоги спочатку доправили постраждалу жінку до лікарні в Корці, а згодом перевезли в нейрохірургічне відділення в Рівненській міській центральній лікарні. Там лікарі діагностували в жінки черепно‑мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини, перелом підлопаткової ямки, травму коліна, забої голови, обличчя, тулуба та кінцівок. Анастасія Кравчук провела тиждень в лікарні в Рівному, а 10 квітня її перевели в неврологічне відділення Костопільської лікарні, де вона ще пролежала в стаціонарі 15 днів.

Анастасія Кравчук після лікування в медзакаладах

«Я провела в лікарні 21 день і досі не можу тримати на руках свою п’ятимісячну дитину. Мій чоловік військовий вирвався зі служби і приїхав до мене. Він неодноразово телефонував слідчій Ользі Юхніч, просив врахувати повне лікування та нові обстеження. У відповідь – мовчання, а потім прийшла постанова про відмову визнати мене потерпілою. Попри тяжкі травми. Попри медичні довідки. Попри очевидну вину водія, на якого вже накладено адміністративне стягнення», – зазначила Анастасія Кравчук.

В поліції Рівненщини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що в розслідування цієї ДТП призначили додаткові експертизи.

«Наразі триває ще розслідування. Призначили додаткову експертизу, оскільки в слідчої не було матеріалів медичної документації після лікування у другому медичному закладі. Постраждала продовжила лікування в Костопільській лікарні. З міської лікарні Рівного її адвокат приніс документи, і ми також їх паралельно витребували, як це вимагають процесуальні вимоги. Після лікування в Костопільській документів ніхто не надав, відповідно медична експертиза проводилася лише по тих документах, які мала слідча на той момент. Наразі призначені додаткові експертизи вже по всіх медичних документах», – речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.