Володимир Ліщина володів кількома ресторанами в Луцьку

Внаслідок аварії, яка сталася 4 травня, загинув луцький підприємець, власник кав’ярень та ресторанів, 61-річний Володимир Ліщина. За його життя дні боролися лікарі, однак 6 травня він помер.

За даними поліцейських аварія сталася на вул. Державності в Луцьку пізно увечері 4 травня. 61-річний водій, керуючи автомобілем Lexus, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

Смертельна аварія сталася на вул. Державності

6 травня родич відомого підприємця Святослав Ліщина написав, що за кермом авто перебував Володимир і, що він помер в лікарні від отриманих травм в ДТП. «Дорогі друзі, сталася жахлива подія в нашому житті – не стало нашого дорогого батька, дідуся і просто хорошої людини, Володимира Ліщини», – написав у фейсбуці родич загиблого Святослав.

Він також повідомив, що у вівторок, 6 травня, приблизно о 17:00, траурний кортеж прибуде до Свято-Троїцького собору в Луцьку. Чин поховання відбудеться у середу, 7 травня, об 11:00.

Додамо, що Володимир Ліщина мав у власності ресторани та кав’ярні у Луцьку. Також в 2006 році балотувався до Луцької міської ради від блоку «Євген Марчук – Єдність».