Внаслідок аварії травмувалися троє людей

У неділю, 30 серпня, на вул. Сихівській у Львові маршрутний автобус №14 потрапив у ДТП. Водій автобуса не впорався з керуванням та зіткнувся з електропорою. На місце події прибула патрульна поліція та бригада екстреної швидкої допомоги.

Як повідомили ZAXID.NET у львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок аварії травмувалися троє людей. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні Святого Луки, ще одного – 17-річного підлітка – доправили до Центру дитячої медицини «Охматдит».

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Як уточнила ZAXID.NET, речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко, аварія сталася близько 16:20 на вул. Сихівській у Львові. Водій маршрутного таксі №14 зіткнувся з електропорою. В результаті ДТП травмувалися троє львів'ян: 53-річний чоловік, 45-річна жінка та її 17-річна донька. Правоохоронці встановлюють обставини події та причини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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До слова, маршрутка № 14 курсує з району Сихів від кінцевої зупинки «Санта-Барбара» до АС «Західна» на вул. Городоцькій. Маршрут обслуговує приватний перевізник ТОВ «Міра і К».