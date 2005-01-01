На Старосамбірщині мешканці та рятувальники майже дві доби шукали 13-річну дівчину

У понеділок дівчина сама повернулася додому

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:366820

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На Старосамбірщині мешканці та рятувальники майже дві доби шукали 13-річну дівчину
фото умовне
Пошуки 13-річної дівчини тривають

10 червня о 22:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що в с. Страшевичі Старосамбірського району близько 16:00 пішла з дому та не повернулась 13-річна дівчина.

«Для пошуку зниклої були залучені рятувальників, працівники поліції, кінолог із собакою, місцеве населення. О 01:40 11 червня пошукові роботи завершено – дитину не знайшли», - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС Львівщини.

У понеділок, 11 червня, о 8:00 пошуки продовжені з залученням пошукової групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, в кількості 10 чоловік особового складу та пошукової собаки.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС Львівщини, у понеділок, 11 червня, об 11:49 дівчина знайшлася. Вона сама повернулася додому.

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