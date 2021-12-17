Російський військовий корабель «Проворний» спалахнув на заводі у Санкт-Петербурзі

На суднобудівному заводі у Санкт-Петербурзі спалахнув недобудований військовий корабель «Проворний». Російські ЗМІ також пишуть про постраждалих.

Пожежа виникла 17 грудня на корветі «Проворний», який будують для Міноборони РФ, пише «Фонтанка». Площа пожежі сягає 800 квадратних метрів – горять три надбудовані яруси. Вогонь також дістався третьої палуби, де, за попередніми даними, спалахнули брезентові тенти.

Vessel is Steregushchiy-class corvette (project 20385) Provorniy pic.twitter.com/qydOGpHhmH — Liveuamap (@Liveuamap) December 17, 2021

В результаті пожежі постраждали троє людей, повідомляє російський «Інтерфакс». Двох з них відвезли до медзакладу, третьому медичну допомогу надали на місці.

Будівництво корвету «Проворний» розпочали ще у 2013 році. Корабель повинен був увійти до складу Тихоокеанський флот Росію та базуватися на Камчатці. Передати корвет флоту плановали наприкінці 2022 року.