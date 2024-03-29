Затриманій загрожує довічне ув'язнення

На Сумщині співробітники Служби безпеки України затримали чергову зрадницю. За даними слідства, жінка допомагала ФСБ готувати серію повітряних ударів, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Найбільше росіян цікавили оборонні позиції ЗСУ у п’ятикілометровій зоні поблизу державного кордону України. За завданням ФСБ, жінка вистежувала локації українських військ, позначала їхні координати на карті і відправляла відповідний звіт окупантам. Вона намагалася виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони. Для цього російська агентка обходила прикордонну місцевість та приховано фотографувала об’єкти на телефон.

«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки і затримали її на гарячому, коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу, озброєння та боєприпасів українських військ на території регіону», – йдеться у повідомленні.

Зрадницею виявилась місцева жителька, яка після початку повномасштабного вторгнення публікувала в російських соцмережах антиукраїнські наративи. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ і згодом була завербована ворожою спецслужбою.

«Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу рашистами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини. Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони», – розповіли у СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманої мобільні телефони, які вона використовувала для спілкування з російським куратором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.