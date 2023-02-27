Віктор Губенко керував Шосткинською РДА з листопада 2021 року

Президент Володимир Зеленський відсторонив голову Шосткинської районної державної адміністрації Віктора Губенка на підставі матеріалів розслідування, яке провело Державне бюро розслідувань. Губенка відсторонили ще 24 лютого, однак подробиці справи ДБР повідомило у понеділок, 27 лютого.

«Працівники ДБР встановили, що у ніч перед широкомасштабною агресією РФ проти України на територію нашої країни прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній. Скориставшись воєнним станом та своєю посадою, голова районної військової адміністрації вирішив вилучити все майно», – сказано в повідомленні ДБР.

В ньому уточнюється, що в результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ. Надалі вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Українські компанії зазнали збитків на понад 27 млн грн.

Наразі рішенням суду понад 40 російських вагонів передано в управління до АРМА.

У ДБР додали, що в січні Губенку повідомили про підозру в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб.

Віктор Губенко перебуває на посаді голови Шосткинської РДА з листопада 2021 року.