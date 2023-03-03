Священник співпрацював з окупантами з вересня 2022 року

Служба безпеки України викрила та затримала у Шосткинському районі настоятеля одного з храмів Московського патріархату за збір інформації для російських спецслужб. Священослужитель збирав дані про оборону Сумської області та передавав її ФСБ.

Правоохоронці затримали священика на території храму, коли той намагався передати ФСБ закриті відомості про посадовців Сумщини, повідомили в СБУ у п'ятницю, 3 березня. Російські спецслужби завербували настоятеля у вересні 2022 року. Проросійський священик погодився на співпрацю та надсилав окупантам розвіддані про ЗСУ та місцевих мешканців.

«За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Священик храму збирав інформацію про керівництво обласних служб та місцеве самоврядування. Також настоятель збирав дані про патріотично налаштованих громадян, які передавав службам РФ через месенджер.

«Настоятель храму записував точні адреси, фотографував місцевість, де розташовуються військовослужбовці та військова техніка. Збирав інформацію про патріотично налаштованих громадян, які можуть впливати на суспільство. Розвідувальні дані передавав оперативному співробітнику ФСБ РФ через месенджер», – розповіли правоохоронці.

Священика затримали, наразі йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою.