Зріжуть зокрема всохлу 27-метрову ялинку біля Палацу культури

На Театральному майдані у центрі Луцька зріжуть аварійні дерева. Йдеться про дві ялини та один каштан, які вже всохли. За висновками екологів, дерева врятувати вже неможливо: вони уражені грибками та кліщами. На їхньому місці восени висадять нові саджанці декоративних дерев та кущів.

Про видалення дерев стало відомо у п'ятницю, 7 жовтня, після повідомлення прес-служби Луцької міськради. Йдеться про три дерева: 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до Палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічного обласного музично-драматичного театру, поруч зі стоянкою автотранспорту.

«Доцільність такого кроку підтверджується висновками столичних науковців з фітопатології рослин, які встановили, що ці дерева на Театральному майдані уражені різноманітними видами патогенних грибів та кліщів. Ступінь ураження та інтенсивність розвитку шкідників призвела до такого стану, що дерева відновленню не підлягають. До того ж несуть загрозу життю і здоров’ю мешканців або їхньому майну», – пояснила начальниця відділу екології міськради Оксана Лисак.

За її словами, передчасне всихання дерев – це проблема всіх міст, яка пов’язана з тим, що дерева ростуть у неприродних умовах і відповідно значно швидше відмирають. Призводить до цього цілий комплекс причин, з яких основні – агресивний вплив середовища, шкідники, хвороби і стрімкі зміни клімату.

На місці видалених ялин і каштана восени висадять декоративні дерева та кущі, стійкі до несприятливих змін клімату, обіцяють у відділі екології.