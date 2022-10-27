На території міжнародного аеропорту «Ужгород» розмісять спеціальну авіацію ДСНС і облаштують хаб з пожежогасіння. Крім того, у перспективі – запуск санавіації, облаштування вертолітних майданчиків у гірській місцевості, розвиток нових центів безпеки. Наразі йдеться також про можливість залучення приблизно 500 млн грн інвестицій для роботи хабу в ужгородському аеропорту.

Як у четвер, 27 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, відповідний меморандум в Ужгороді підписали голова ДСНС Сергій Крука, керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита і в. о. голови Закарпатської облради Андрій Шекета.

«Документом передбачається розгортання діяльності спеціальної авіації ДСНС на території міжнародного аеропорту «Ужгород» для функціонування хабу, підтримку в забезпеченні польотів і допомогу в розвитку інфраструктури держслужби на території летовища, а відтак – забезпечення потреб цивільного захисту області авіаційними силами і засобами ДСНС України», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, у перспективі роботи хабу – інтеграція структур ДСНС в систему Механізму цивільного захисту Євросоюзу. «Хаб дозволить розширити інфраструктуру авіаційного загону рятувальників, залучити близько 500 млн грн державних інвестицій та донорської допомоги, розробити й реалізувати сучасну концепцію ефективної роботи Служби не лише в межах Закарпаття, а й у Словаччині, Угорщині та Румунії, запустити санавіацію, вертолітні майданчики в гірській місцевості, нові та сучасні центри безпеки», – зазначив Віктор Микита.