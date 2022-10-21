На час дії комендантської години заборонено використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім освітлення вулиць

На всій території Львівської області обмежили використання зовнішнього освітлення та освітлення зовнішньої реклами. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівщини у четвер, 20 жовтня.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, із 18:00 пʼятниці, 21 жовтня, на час дії комендантської години на території області забороняється використання всіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури – на час дії комендантської години.

Крім цього, заборонено використовувати освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків, та спеціальних конструкцій після завершення робочого часу. Заборона стосується комунальних, державних і приватних закладів.

Нагадаємо, з 19 жовтня на Львівщині скоротили тривалість комендантської години, тепер вона діє з 00:00 до 5:00. Крім цього, промисловим підприємствам області рекомендували перейти на нічний час роботи.