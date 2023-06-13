Менше ніж за годину пожежники ліквідували загоряння

На Тернопільщині вогонь забрав життя 37-річного чоловіка. Загоряння відбулося в будинку. Коли рятувальники погасили пожежу, то на місці виявили тіло власника господарства, 37-річного селянина.

Пожежа трапилася о 06:37 12 червня в с. Івання Лопушненської громади Кременецького району. Сусіди повідомили на лінію «101» про те, що над ранок помітили вогонь в житловому будинку і одразу викликали рятувальників. Також додали, що в приміщенні може перебувати чоловік.

«На виклик негайно вирушив черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста та добровільних пожежних команд сіл Лопушно та Старий Олексинець. Вогнеборці спрямували всі сили та засоби на ліквідацію загоряння. О 07:20 пожежу було локалізовано на площі 15 м. кв, а о 07:29 – ліквідовано», – повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини.

На місці події без ознак життя виявлено тіло 37-річного власника домогосподарства. В будинку також працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці внесли факт загибелі людини в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Також працівники поліції розслідують обставини загибелі чоловіка. Додамо, що усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 15 та зазнали травмування 18 людей.