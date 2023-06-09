Будинок у Лавочному, де загинув чоловік

У селі Лавочне Стрийського району загорівся одноповерховий житловий дерев'яний будинок, в якому рятувальники знайшли тіло 27-річного чоловіка. Трагедія трапилася у п'ятницю, 9 червня, приблизно о 4:00. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що коли пожежники приїхали на місце інциденту, то вогонь охопив дах будівлі.

Наразі встановлюють причини та обставини пожежі. «Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали ліквідувати займання. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у будинку тіло чоловіка 1996 року народження. Пожежу локалізовано о 06:34 та ліквідовано о 06:50 в складі двох ланок газодимозахисної служби», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Вогонь повністю знищив дах будинку, речі домашнього вжитку та пошкодив стіни. У ДСНС зазначили, що пожежники врятували від займання літню кухню та дві господарські будівлі.

Нагадаємо, що 6 червня під час пожежі у житловому будинку на Яворівщині загинув 45-річний чоловік. Трагедія трапилася у селі Передвір'я.