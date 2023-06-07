На момент прибуття пожежників до місця виклику будинок був повністю охоплений вогнем

У вівторок, 6 червня, в селі Передвір'я Яворівського району, що на Львівщині, горів житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 45-річний чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в селі Передвір'я Яворівського району до рятувальників надійшло о 06:11. Займання виникло в дерев'яному житловому будинку, критому шифером.

На момент прибуття пожежників до місця виклику будинок був повністю охоплений вогнем. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився син власниці будинку, чоловік 1978 року народження.

«Вогонь знищив будинок. Рятувальникам вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню дві поруч розташовані господарські будівлі», – зазначили в ДСНС Львівщини.

Гасили пожежу 8 рятувальинків та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють.